撼訊董事長張茂松表示，進入2023年，地緣政治，能源危機與通澎和升息，仍然讓整體經營經營環境充滿變數。當前的課題就是如何在這樣多變的環境下，擺脫去年不景氣的陰影，培養更好的韌性，以期能快速應變，為股東創造最大的利益。

此外，撼訊股東會也通過引進策略性投資人及增強與策略合作伙伴的長期合作關係，辦理私募普通股總額不超過5000仟股，每股面額新台幣10元之普通股新股，預計增加實收資本額總額不超過新台幣5仟萬元。將於股東會決議之日起一年內，分二次辦理。

撼訊今股東會也通過董事改選，新任董事4位為張茂松、劉芬蘭、李哲宇、黃銀水；3名獨董分別為鄧富吉、王孔政、蘇文旭。

撼訊去年受到年俄烏戰爭、全球通膨、全球跟進美國央行升息及主要的虛擬貨幣共識機制改變的影響，致市場需求大減，營業額減少。去年撼訊營收近腰斬，僅49.27億元，年減46%，資產報酬率由前一年的29%降到-1.72%；股東權益報酬率也由前一年的66%降到-4.24%，EPS更由前一年的24元慘跌到-1.78元。

今天股東會通過私募案，主要希望藉由策略性投資人之經驗、產品技術、知識、品牌聲譽及市場通路等優勢，經由策略合作、共同開發產品、市場整合或業務開發合作等方式，預計將有助於撼訊降低營運成本、提升產品技術、擴大銷售市場，以提高公司未來營運績效。