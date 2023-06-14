美國去年10月對大陸祭出晶片出口禁令，但也給予三星及台積電等若干企業一年豁免期，根據華爾街日報報導，美國決定繼續延長這些業者的晶片禁令豁免期。韓媒則分析，儘管出口管制暫時解除，但三星、SK海力士仍陷兩難處境。

《BusinessKorea》指出，根據《華爾街日報》報導，美國商務部工業暨安全事務次長艾斯特維茲(Alan Estevez)上週出席一場產業活動時，宣布拜登政府有意延長台韓半導體設備出口管制寬限期。拜登給予的豁免期原定今年10月到期。

韓媒引述業內人士說法指出，南韓半導體廠已逃過立即停產的風險。一位半導體行業高層則示警，美方不會立即阻止企業在大陸生產先進晶片，南韓半導體業者可以避免鉅額損失，但未來仍充滿許多不確定性。

報導分析指出，雖然三星和SK海力士等韓企可以將先進設備進口到大陸，但如果這些企業想在美國本土蓋半導體工廠，就必須放棄在大陸擴大生產先進晶片。

美國商務部3月中旬宣布新規，其禁止在美國建廠接受補貼的企業，在大陸投資先進製程產能擴張超過5%。