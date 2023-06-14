馬英九基金會執行長蕭旭岑今表示，有關前總統馬英九邀訪大陸五所大學同學來訪，馬英九基金會已於今日早上正式向教育部送件，同時並送大陸委員會與內政部移民署，期盼蔡英文政府能夠儘速同意，擴大兩岸民間交流。

蕭旭岑表示，本案係秉持蔡英文總統「兩岸民間應加強交流」訓示，並遵循陸委會強化兩岸民間往來、逐步放寬交流之政策，希以民間之力，推動辦理兩岸青年學子互訪交流，一切都依循政府既定政策與法規。

蕭旭岑指出，因陸委會先前透過學術界友人表示，擔心本團人數過多，增添維安風險，馬英九基金會與大陸五所大學溝通，將人數由每校十人降為六至七人，讓全團更為精簡，也可降低安全顧慮。

蕭旭岑強調，兩岸在疫情和緩之後，尚未有指標性之民間交流，本團受到高度輿論肯定與民眾關注，在當前最短時間能有效促進兩岸關係，有其重要性、急迫性與不可替代性。

蕭旭岑指出，為了促成兩岸青年交流，符合政府法規，馬英九基金會也全力配合陸委會的提醒，希望蔡英文政府能秉持蔡總統訓示，儘速開放兩岸健康交流，如此對臺灣民眾才是最大利益。