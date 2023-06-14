近百民眾前往行政院抗議，表示要買合法的加熱菸。（陳鴻偉翻攝）

彭華幹強調既已合法，就要讓加熱菸盡快在市面上買得到。（陳鴻偉翻攝）

日前三讀通過的《菸害防制法》，載明加熱菸納入管理，但近百菸民不滿明明新法3月22日已正式上路，市面上卻沒有任何可以買到加熱菸的管道，相關辦法全卡在國健署，14日前往行政院抗議，強調「讓我們買加熱菸！」認為政府既已通過新法，應該趕快訂出規範，讓加熱菸合法流通。

抗議的陳姓民眾不滿指出，現在外面買不到加熱菸，他的朋友以為新法通過了，從日本帶加熱菸彈回來，結果被海關查扣，他查資料2個月來，全台已有超過2萬條加熱菸被扣，罰緩5萬到500萬不等，「這不是很荒唐嗎？」

到場聲援的媒體人彭華幹也表示，他在網上發起「還我選擇權，不要逼我抽紙菸！」運動，近百名支持群眾14日聚集在行政院，向院長陳建仁、副院長鄭文燦抗議選擇權被剝奪！

抗議群眾在現場播放「剉冰進行曲」，彭華幹指出，此曲凸顯政府剝奪人民的選擇權，好比民眾在夏天要吃剉冰消暑，但是在幾十種配料前面，「只能看不能選」，市面上賣的只有紙菸，消費者只能被迫接受，「加熱菸看得到，吃不到」。

抗議民眾強調，菸防法已經公告了，同樣是菸品，菸民應該有選擇權，政府現在等於是間接強迫民眾只能抽會製造大量二手菸害的紙菸，近百人最後憤怒地將象徵選擇權的選票，投進想要選擇項目的票箱中，希望政府重視菸民的菸權。

彭華幹指出，負責菸品審查的國民健康署最近宣稱，已規劃加熱菸審查方式及收費標準；但對加熱菸支持者來說卻無法接受，因為最毒最臭的紙菸隨處可買，不用審查跟收費，政府在新法上路前，先是於法無據扣留民眾自海外購回的加熱菸，還修法要民眾花200萬元做相關申請，才能領回幾千元的菸品，難道加熱菸是二等公民，又在搞雙標？

陳情民眾說，從海關2個月來扣了2萬多條加熱菸，可以看出菸友們迫切的需求，但主管機關卻依然慢半拍，讓人質疑是政府在保護紙菸商，抗議者最後遞交陳情書給行政院，希望能督促國健署依法行政，把合法合理的選擇權還給民眾。

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