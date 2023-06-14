陳綺貞遭舊愛鍾成虎控訴霸凌同事，而且行徑表裡不一，「文青女神」形象幾乎全毀；對此，她發出律師函要求鍾成虎道歉，並澄清不實指控，否則將提告，兩人關係幾近絕裂，許多藝人紛紛發聲為陳綺貞打氣，身為好友的作家賴宇凡也發文聲援，點出陳綺貞最大問題：「不懂得自保，被欺騙多年不自知」。

賴宇凡回憶起初次見面的過程，當時訪問完上計程車要趕到下個節目，陳綺貞不僅主動替她關車門，還提醒同事多照顧她，心中不免感到驚訝:「她真的是一個明星嗎？一點明星的架子也沒有」，由於身處美國，台灣需要人打理出版、演講事宜，便和鍾成虎簽約，才與陳綺貞成了同事，而性格相近的兩人，在創作方面都有極高標準，若合作團隊無法配合，容易被扭曲為不合理要求，接著指出：「要說對出產的東西要求高=很公主，那對公主這個頭銜我們都當之無愧」。

賴宇凡指出經紀公司不就是經營藝人的名字，因此藝人收入得跟經紀公司分成，就專業態度而言，就是拿人錢做該做的事，倘若各奔東西，等到有合作機會又可以走到一起，不解為何拿錢做事變成委屈的事，甚至污蔑一個人的人格，接著點出陳綺貞的問題，在於「完全只用大腦，不用自己的小腦，所以不懂得自保，綺貞的問題就是她總是忽略這些警報，因此被欺騙和侵犯多年而不自知」。

陳綺貞要求鍾成虎道歉，並澄清不實指控，否則將提告。（圖／本報系資料照片）

賴宇凡表示在美國時，曾接到陳綺貞的來電，電話那頭只聽見她的哽咽聲，畢竟被最信任的人背叛能說什麼，加上陳綺貞遭挑撥離間被孤立多年，長時間以來都獨自承受威脅恐嚇，明明不是做錯事的人，為自己討回公道卻必須噤聲，因此不忘幫她打氣:「現在開槍的人不是她，而且槍桿是直指著她來，我為她搖旗吶喊，祝願她能為自己打贏這場不是她所挑起的戰爭」。