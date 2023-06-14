【全程影音】苗博雅宣布參選大安區立委 喊：國家需要我的時刻 @ChinaTimes ​

民進黨台北市第六選區（大安）立委人選未定，民進黨台北市議員簡舒培、國際事務部主任謝佩芬都有意參戰，王婉諭也表態爭取提名，社民黨台北市議員苗博雅則喊出「非藍大聯盟」，最終民進黨選擇與苗合作。苗14日表示，未來將爭取最多人支持，登記黨籍則還要衡量一切考量。

苗博雅指出，如果國家需要就一定全力以赴，國家不夠好就應該一起來讓國家更好，是從事公共事務至今不變的信念。她2014年參與太陽花運動，2015年深刻感受需要更多年輕力量參與政治改革，因此決定投入創建社民黨，並參與立委選舉，現在再次強烈感受到國家需要她。

她說，台灣面臨相當多的困難，無論未來選擇由誰做總統，都要面對中國大陸不可理喻的野心，威脅台灣安全，也看到台灣面臨居住正義、幼托長照、性別平等、勞動環境改善及人本交通等社會問題，需要有決心、有魄力的政治工作者解決。

苗博雅分析，面對內外交迫的困難，台灣好像暴風雨行駛的船，需要穩定有經驗的政府執政，也需要進步、理性批判的監督者為人民把關，台灣需要忠誠的在野黨政治路線，對國家忠誠並理性監督、批判，她過去的問政表現足以證明就是忠誠在野黨的最佳實踐者，是國會需要的理性問政、監督和批評的立委。

她大酸，今年以前沒有思考過立委會是她的戰場，但去年底國民黨派出林奕華擔任副市長，刻意推辭就任時間，沒收大安區立委補選，政黨為政治算計沒收人民投票權利，對大安區民恩將仇報。且國民黨提名前台北市議員羅智強參選大安區立委，羅為追逐更高的權力，連一屆議員都沒有做完，就爭取提名桃園市長，得不到位置才回大安區取暖。

苗博雅表示，她3月喊出非藍大聯盟，與民進黨主席賴清德5月提出民主大聯盟，不謀而合。6月6日向社民黨報備參選，各黨協調過程中以很多客觀方式綜合評估，包含選民期待和民調等，判斷她可能是迎戰羅智強的最佳人選，感謝王婉諭、簡舒培和謝佩芬為大安一起付出、努力。待民進黨中執會通過後，將爭取最多人的支持。

至於是否以社民黨籍登記立委參選，苗博雅並未鬆口僅說，衡量一切考量，民主大聯盟公推的人選，必須尊重大家考量，凝聚不同黨派力量，因此從來不會在過程中武斷堅持黨籍，為協商保留最大空間。

社民黨召集人呂鴻志則說明，近期收到黨員、全國委員之一苗博雅報備參選大安區立委，黨中央一致同意、支持。讓務實政治工作者進入國會，是社民黨的創立初衷和目標，社民黨始終為苗的表現感到驕傲，社民黨和苗博雅都是平凡人，沒有政治奧援和強大背景，只能相信能夠匯集起來變成社會期待和能量，支持苗落實人民期待。