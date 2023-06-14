去年李姓男子在台北市街頭，對少女、女童襲臀，其中5歲女童當時趴在媽媽背上睡，也被李男性騷擾，檢方起訴後，台北地方法院依成年人故意對少年犯性騷擾罪各判刑5月，定應執行刑8月，得易科罰金。可上訴。

李男在去年11月4日上午7點多在北市一家超商的人行道上，趁一名少女在該路口等待綠燈未防備且不及抗拒之際，以徒手觸摸少女之臀部一下。

同年11月8日下午1點多， 李男搭乘北市公共汽車，在行經台北市中山區林森北路與南京東路口附近時，趁5歲女童 趴在其母身上睡覺未能防備之際，徒手觸摸女童屁股2次。

台北地院審酌李男僅因一時衝動，乘少女及女童不及抗拒而為性騷擾行為，顯欠缺尊重他人身體自主權利之觀念，考量李男犯後終能坦承犯行，態度尚佳，依成年人故意對少年犯性騷擾罪判刑8月，得易科罰金24萬元。可上訴。

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