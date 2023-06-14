GOLF學用接軌聯盟透過聯盟內企業會員無償分享，提供學子們超過330堂的內部培訓課程，近期上架的學程包含：新加坡商鈦坦科技的Scrum敏捷學程、緯創資通的專利小學堂學程、仁寶電腦的筆記型電腦架構學程、建河新能源的Onshape 全雲端創新設計與管理學程等。

由於5G與物聯網時代的來臨及迅速發展，除了企業端課程資源，GOLF學用接軌聯盟啟動跨域課程合作，為線上課程增添豐富性，提供學生更多元的趨勢課程。近期上架的前瞻智慧顯示感測元件、製程、系統、影音互動與人因工程、3D取像與建模、視覺光學等共10學程，53門豐富課程資源，為友達與教育部「前瞻顯示科技與跨領域應用教學聯盟計畫」－新興智慧顯示科技教育聯盟共同合作，加強跨域整合培育光電應用人才。

大專院校學生能透過學校帳號免費註冊會員，線上修習培訓課程後，銜接企業所提供的實習資源，提前與產業接軌，進而了解產業現況，儘早釐清職涯方向，降低未來實際進入業界的落差感，達到聯盟學用接軌的初衷，今年度企業會員已提供超過300個實習名額。

為了讓更多學生註冊參與，持續擴大 GOLF學用接軌聯盟在校園的影響力，推出了「校園大使計劃」，日前已公布錄取人選，將於七月開始培訓，由緯育TibaMe提供講師資源並安排網紅自媒體課程，期望校園大使運用個人社群影響力，將GOLF學用接軌聯盟推廣給更多大學生，造福更多學生會員，替台灣人才培育盡一份心力。

針對學生會員的線下交流，GOLF學用接軌聯盟推出職場體驗活動，首場由聯盟中的企業會員台積電(2330)打頭陣，預計於8月18日舉行，以敏捷開發著稱的軟體公司鈦坦科技，也預計在台中辦公室推出職場體驗活動，在學大學生可透過實際參訪，更加了解業界的職場環境。