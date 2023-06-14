太設去年受到無完工新案入帳影響，營收年減少68.91％。但是今明兩年將會有「陽光四季第1期」，此案總銷約9億元，「敦南麗舍」總銷約9億多元，太設分回約4億元，預售時已100%完銷，今明兩年業績來源無虞。

太設在就轉投資事業部份，豐洋興業及太平洋房屋去年度維持獲利成果，而群策溫泉飯店因防疫措施逐步鬆綁，去年下半年已呈現轉虧為盈之勢，今年轉投資表現樂觀以待。