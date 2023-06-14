新北幼兒園餵藥案藍綠持續攻防！侯友宜競選工作室今（14）日由國民黨新北市議員葉元之、呂家愷召開記者會，批評民進黨針對此案件不斷造謠、抹黑，為的就是企圖轉移焦點，因為民進黨在5月被爆出黨內高官與im.B有所牽扯、6月爆發性騷吃案，葉元之直言，綠營持續猛攻此案是一場精密的政治算計。

呂家愷表示，新北市疑似餵藥案是全國關注的重點，根據新北市府的澄清說辭，5月14日接獲報案，隔日立即移送檢調偵辦，至今剛好屆滿1個月，現在30天過去了，全國人民跟家長都是同樣的心情在等待一個真相，希望司法趕快來釐清，反而民進黨的賴清德跟小雞立委、議員們不停瘋狂的造謠、抹黑，甚至把餵藥講成餵毒，這樣的做法就是為了模糊轉移焦點。

國民黨新北市議員葉元之（右）、呂家愷（左）14日召開記者會，指民進黨總統參選人、副總統賴清德放任黨內的民代四處造謠，造成全國教保員及家長人心惶惶。（黃世麒攝）

葉元之說，該事件已經在板橋甚至全國的家長群組瘋傳，造成全國家長恐慌，擔心自己的小孩送到幼兒園會不會被餵毒、會不會受到不當對待，影響到小朋友身心發展，全國的教保員也被家長質疑，為了讓小朋友安靜就餵毒給他們，但這已經不是一個單純的事件，而是為了民進黨的立委選情以及賴清德個人選情所操作出來的非常精密的政治算計。

葉元之表示，根據資料發現，民進黨在5月份很多高官扯到im.B詐騙案，「臭不可聞！」要是追查下去，很可能很多高官就會被大家發現受到詐騙犯的贊助或跟詐騙犯關係匪淺；6月1日又爆發性騷擾吃案引發社會高度關注與撻伐，後續又接連傳出性騷擾事件，導致黨主席賴清德為了展現「負責的態度」而兩度道歉，但立委羅致政就在6月2日開記者會影射幼兒園餵毒長達2年。

接著開始很多民進黨政治人物說這是三級毒品，葉元之批評講這種話很沒有常識，一個教保員薪水才3萬多塊還要買毒品去給小朋友吃嗎？更痛批民進黨的立委為了自己的政治利益，用這樣的方式栽贓指控教保員，讓教保員蒙受不白之冤，直言羅致政從學者從政後，就變成一個用「斯文外表包裝自己的敗類」！

後續還有許多民進黨的議員、立委如顏蔚慈、張宏陸、蘇巧慧、卓冠廷、張志豪、戴瑋姍等人族繁不及備載，目的只是想傳達一個訊息，就是家長4月就透過1999或市長信箱陳情，但市府到5月才有動作，後來更傳出幼兒園有藍營背景甚至是藍營金主，所以新北市府不敢辦，葉元之質疑，這不是政治操作什麼才是政治操作？

葉元之更痛批，民進黨一直不斷強化這是「餵毒」的概念，讓教保員蒙受不白之源，很多幼兒園已經面臨找不到教保員的情況，甚至在民進黨說他們未讀之後，也造成教保員跟家長間的信任關係逐漸被打破，這會對幼教造成極度的影響。

葉元之說，社會已經給民進黨太多包容了，但民進黨就像一個詐騙集團，製造出來的假訊息比比皆是，最可惡的不僅影響到家長，又造成社會恐慌只為了個人至正利益，為自己的政治算計，每次民進黨自己出包就用製造社會對立的方式來掩蓋自己，非常卑劣，整個社會都應該予以譴責。

而呂家愷也要求賴清德為自己的造謠以及放任黨內小雞們造謠道歉，他說賴清德口口聲聲說要當台灣的造浪者，但自己卻帶頭作為社會事件的造謠者，身為民進黨總統參選人、中華民國副總統以及民進黨主席，曾說的最高的道德標準難道不用道歉？

最後，呂家愷更呼籲新北市府，加速檢方的調查之外，針對這家假訊息不管是抹黑或造謠，態度一定要硬起來，該辦就要辦，不要影響到行政跟司法的辦案。