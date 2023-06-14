香港立法會議員近期收到通知，9月中旬至下旬需預留5天參加「學習考察班」，具體地點和行程有待通知。港媒透露，此行預料將由香港特首李家超帶領，有機會前赴北京考察，並與大陸國家領導人會面，倘成行將是全體立法會議員首次訪京。

香港星島網報導，今年4月，李家超率領83名議員訪問大灣區，議會唯一報稱非建制派、屬新思維的狄志遠，因參與倫敦馬拉松沒有隨團，引發部分建制派批評，據聞大陸相關領導也有微詞。有立法會板塊協調人就提醒同事，這次是「重要活動」，須預留時間出席。

有議員預料，此次訪問不會橫跨大陸十一國慶，因一般「逢五」或「逢十」才舉辦慶典、閱兵儀式。還有消息指，議員們會在9月17日的一周訪京5天。

報導指出，歷任香港特首曾率領議員到訪大陸，但從未試過全體議員訪京，畢竟北京的政治意味濃厚，在以往壁壘分明的立法會中根本無法成事。2005年9月，時任特首曾蔭權率領全體立法會議員到珠江三角洲訪問，當時一些沒有回鄉證的泛民議員包括李柱銘、梁國雄等人也獲發一次性回鄉證入境。

2014年4月，時任香港立法會主席曾鈺成帶領全體議員到上海訪問，議員分批出發，與時任港澳辦主任王光亞、基本法委員會主任李飛等會面，但梁國雄入境期間被搜出有示威物品，並拒絕交出，最終原機折返，部分民主派議員因此拒絕赴會，不歡而散。王光亞當時對部分民主派拒絕赴會直言失望。

報導稱，以上兩次邀請全體議員赴大陸，都在政改背景下進行，而兩次相關政改最後在立法會都無法通過。如今多名議員估計此次考察行程如獲安排與京官見面，議題離不開更好融入國家發展大局、重申國家安全重要性等。