今年第一季台中市交易最熱門的三個行政區，分別是北屯、西屯與南屯區，而在房價高漲的情況下，這些熱門行政區，又有哪些房貸負擔相對較輕的路段？根據聯徵中心資料，2023年第一季三屯區中授信額度最低的路段分別是北屯區景和街平均授信額度409萬，西屯區智惠街平均授信額度663萬，南屯區黎明路二段平均授信額度710萬，推算購屋總價都在千萬以內。信義房屋在地專家逐一解析，這些路段有的位於「蛋黃與蛋白交界」，房價相對親民，也有路段雖位於正蛋黃區，但因發展早，多中古屋，所以房價較低，堪稱高CP值。

2023Q1台中市三屯區房貸金額最親民路段一覽表。(圖/信義房屋提供)

信義房屋中六區協理洪振祐表示，北屯區景和街是一條弧形的道路，介於旱溪及台74線之間，且該路段一半位於十期重劃區，一半則位於舊市區，屬於「蛋黃區與蛋白區交界」；此外，由於沿線產品新舊夾雜，中古屋屋齡在20年以上，使房價相對親民。值得注意的是，聯徵中心資料顯示，該路段平均貸款成數僅接近7成，但以第一線經驗來看，該區段貸款條件通常不錯，數據呈現的結果，較可能是因為房屋總價不高，許多購屋族需要的貸款成數沒這麼高。

至於西屯、南屯的房價親民路段，原因就比較不同。洪振祐指出，西屯區智惠街位於逢甲商圈附近，屬於西屯區早期就發展的成熟商圈，機能、交通等條件都非常好，可以說是蛋黃區；之所以房價親民，主要是因素地少、幾乎少見新建案，多屋齡30年左右中古屋的緣故。而南屯區黎明路二段也是如此，該路段位於五權路與台灣大道之間，屬於黎明商圈，多屋齡30年左右的中古屋。

洪振祐表示，會選擇地點好、機能好，但在屋齡條件妥協的購屋族，通常都是對室內空間比較有需求，例如有小孩的家庭，或是預算比較有限的首購族等，只要保留預算重新進行室內裝潢，許多人也願意考慮屋齡較大的中古產品，再者，抱持「先求有，再求好」的心態，選擇位於保值性高的區段，日後都還有再換屋的空間。