新竹市28歲朱姓男子前年殺死母親再用砂輪機分屍後裝入垃圾袋丟棄，經高溫焚燒後至今無法尋獲遺骸，一審朱男被判處無期徒刑，台灣高等法院二審仍無期徒刑，可上訴。聆判後，朱男在法庭上痛罵，怎麼可以判帶著一顆懺悔之心的人重刑？

朱男因遭母親安排入住康復之家，及母視對其金錢、工作、成家有所約束，因而心生不滿，他趁對方以欲參加檢定考試為由，向康復之家請假多日，帶同他在2021年9月5日晚上9點多返家之際，竟菜刀砍殺母親多刀，母親無力反抗，氣絕身亡。

朱男見母親死亡後，拿出先前所購之砂輪機換裝木工鋸片，在上開住處廁所內肢解母親屍體，將屍體頭部、四肢、軀幹分離，再將軀幹部分肢解成二部份，並把上開肢解部位分裝至垃圾袋，丟入垃圾壓縮機內。

遭肢解之屍塊，經垃圾壓縮機壓縮後，再由新竹市政府環保局垃圾車載至新竹市垃圾焚化場焚燒，焚燒後再送至新竹市環保局垃圾衛生掩埋場掩埋，經高溫焚燒後，已解裂為碎片，致無法尋獲遺骸。