第15屆「海峽論壇」將於16日舉辦，陸委會近日提醒台灣民間單位勿輕易參與、成為中共統戰宣傳樣板，並提醒參與時應遵守兩岸條例及相關規範避免觸法。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮質疑，民進黨究竟在怕什麼、擋什麼？一面口口聲聲宣稱要「讓兩岸恢復交流」，一面又公然威脅恐嚇參與籌辦和參加海峽論壇的台灣民間團體和民眾，完全是說一套做一套，直批是「綠色恐怖」。

朱鳳蓮表示，民進黨如此公然侵害台灣民眾的基本權利與自由，可見「綠色恐怖」何其囂張。她反問台灣參加兩岸交流何罪之有？陸委會稱海峽論壇「反獨、促融、促統」，這三點哪一點在台灣地區現行規定禁止之列？通過兩岸各界民主協商促進兩岸關係發展，溝通解決兩岸之間的問題，陸委會有什麼理由反對？

陸委會9日表示，禁止國人參加危害國家主權安全的「民主協商」活動及參與推動「一國兩制台灣方案」相關活動，若有涉及違法情事，主管機關將依法處理。