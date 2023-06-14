Darrell是在2013年接下羅技執行長職位。他將在未來一個月留在公司，在過渡時期行協助，同時並尋找CEO替代人選。

在領導階層換人之前，羅技曾在五月公布不佳的業績，第四財季(1~3月)銷售大減22%，主因是經濟的加劇低迷，持續影響該公司業務表現。

Darrell表示：「我覺得這是一個交出領導權的好時機」。他補充說，自己仍將是這家科技公司的客戶、股東和粉絲。