Darrell是在2013年接下羅技執行長職位。他將在未來一個月留在公司，在過渡時期行協助，同時並尋找CEO替代人選。
在領導階層換人之前，羅技曾在五月公布不佳的業績，第四財季(1~3月)銷售大減22%，主因是經濟的加劇低迷，持續影響該公司業務表現。
Darrell表示：「我覺得這是一個交出領導權的好時機」。他補充說，自己仍將是這家科技公司的客戶、股東和粉絲。
電腦周邊大廠羅技(Logitech)在周二表示，公司執行長兼總裁Bracken Darrell將要離職，將離開公司尋找另一機會。
Darrell是在2013年接下羅技執行長職位。他將在未來一個月留在公司，在過渡時期行協助，同時並尋找CEO替代人選。
在領導階層換人之前，羅技曾在五月公布不佳的業績，第四財季(1~3月)銷售大減22%，主因是經濟的加劇低迷，持續影響該公司業務表現。
Darrell表示：「我覺得這是一個交出領導權的好時機」。他補充說，自己仍將是這家科技公司的客戶、股東和粉絲。
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