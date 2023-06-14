今年申請入學缺額大爆發達1萬6121人，外界推測不少考生放棄這管道，改去考分科測驗參加分發入學。招聯會執行秘書、中央大學教務長王文俊表示，去年參加分科測驗的人有比較好的錄取機會，因此今年鐘擺擺到這個管道上去，但考生不要以賭注的心態參加考試，還是要考慮自己的興趣及性向。

今年大學分科測驗在7月12日、13日舉行，考生應在6月8日至19日間報名。不過由於去年分發入學時，許多考生「低分高就」，考上了比自己預期要好很多的校系，這對今年造成影響，許多考生在申請入學二階甄試就放棄，決定考分科測驗來參加分發入學，看是否可以進到各校系。

今年申請入學缺額達1萬6121人，是5年來最高，這些名額將流到分發入學時使用。真的有考生在申請入學二階甄試就放棄，要改去參加分科測驗嗎？大學甄選入學委員會副執行秘書、中正大學資工系教授李新林說，有聽過類似說法，但實際上是不是這樣，要等到各管道的招生作業都結束後，才能進行分析。

台大註冊組李宏森說，去年台大申請入學，通過一階篩選的考生中，有83％繼續報名二階甄試，但今年僅剩76％，少了7個百分點，推測有些考生是真的放棄申請入學二階甄試，要改去參加分科測驗。而不只台大這樣，據他了解，其他學校也都有類似情形。

李宏森提醒，如果大量考生放棄參加二階甄試而去考分科測驗，那今年分發入學競爭態勢可能會有所改變，是否仍會「低分高就」，有待觀察。

王文俊則說，去年參加分科測驗的人取得比較好的錄取機會，影響到考生的選擇，這是鐘擺效應，今年考生可能比較喜歡參加分發入學管道。不過他提醒，每個招生管道都有其特性，考生升學應該重視自己的興趣及性向，不要以賭注的心態參加考試。

專家認為，去年分發入學有1.4萬缺額，今年有些校系減少招生名額，但預期也會有7、8000個缺額，由於「供過於求」，今年考生考分科測驗後參加分發入學，仍有很大機會進入不錯的校系。