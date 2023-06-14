台中五億高中生死因成謎，鏡周刊報導檢方依科學採證、列十大理由排除他殺，對此賴母委託律師許維哲提出：高樓墜落為何出血量這麼少？沒有四肢骨折、頭顱破裂？左手針孔沒皮下出血、右手針孔有皮下出血等6項疑問仍未獲解答，他也提出盼能重新對遺體做全身核磁共振掃描。

台中擁有五億身價的18歲賴姓高中生，5月4日和長期處理賴家房地產的代書之子26歲夏男同婚登記後兩小時墜樓身亡，賴母指控夏男謀才害命，並請高大成勘驗現場、二次驗屍釐清死因，但最新一期鏡周刊報導，指檢警依科學採證、列墜樓處陽台欄杆外採到死者DNA、雨遮有新刮痕及鄰居未聽聞爭吵、遺體查無毒物反應，以及死者全身有多處骨折及臟器出血等十大理由排除他殺。

對此，許哲維回應，這所謂十大新證據，並非新證據，且部分與先前檢方給賴母看的解剖鑑定報告是有出入的，裏頭只有提到肋骨骨折沒有全身骨折，這段期間告訴人提出的證據調查和疑惑都沒有獲得圓滿答案。

告訴人的疑點包括：1從高樓墜落為何出血量這麼少？2有沒有去估算墜落初速度是多少？為什麼墜落到離大樓這麼近的地方？軌跡動線沒有交待？3左手針孔沒有皮下組織出血，符合死後急救要建立中央靜脈導管，沒有皮下出血，右手下的針孔卻有皮下組織出血？如果兩邊針孔是同一時間施打，為什麼同樣急救卻有這樣的差異？

4高樓墜落四肢沒有骨折、頭顱完整、背部只有擦傷，沒有脊椎斷裂的現象？5送醫血氧濃度過低、急速死亡等疑慮？6頸部勒痕是護頸所致，不合常理？

他也強調，目前有媒體報導賴生全身體折，這也是在沒有做全身核磁掃描MRI的狀況做出來的報告，沒有做MRI的情況下如何做全身骨折？許哲維也希望可以再次驗屍為遺體做MRI釐清疑點。

許哲維說，家屬至始至終都認為只要擁有偵察權的檢警能夠提出足夠、完整的證據來解除家屬提出的疑惑，家屬都會接受，只是想讓證據說話，還死者公道，但目前很多先前提出的疑惑都還沒有解答。