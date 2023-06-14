為關懷年長者用路安全，新竹市監理站獲邀偕同新竹市警察局、新竹市政府聯合明湖里里長林汶蓉，14日舉辦「長者安康端午關懷」活動，宣導路口停讓交通安全觀念、關懷高齡長輩認知狀況、同時推廣微電車領牌提升銀髮族用路安全，將以人為本的交通安全願景落實友善、深耕社區。

新竹市監理站指出，在高齡化社會下，年長者身體機能改變，反應時間可能延長、整體動作速度減緩，甚至注意力及視覺方面的改變，直接影響安全駕駛能力。據國發會資料顯示，我國將於2025年邁入超高齡社會，老年人口占總人口比率將持續提高，預估於2039年突破30％。

為維護高齡年長者及其他用路人交通安全，新竹市監理站宣導75歲以上高齡長者須通過體格檢查及認知功能測驗方能換照；同時協助已無駕車需求者，現場收繳駕照辦理註銷服務，讓年長者無須再前往監理站辦理註銷手續。

參與活動的陳奶奶說，感謝監理站提供高齡換照註銷收繳服務，自己已經很久沒有騎車了，兒子女兒也不希望她再騎車，把駕照繳回去也好，不然也怕危害到自己和別人。

活動同時邀請社區長輩參加新竹區監理所「運轉百年 看見監理風華」特展，透過史料檔案與經典文物，瞭解各式駕照考領方式、車輛號牌形式的演變，如民眾有檔案史料需求，也歡迎向新竹區監理所申請應用機關檔案。

新竹市監理站站長周景朗提醒，若高齡駕駛人評估沒有駕車需求，可申請自願繳回註銷駕照。新竹市監理站每月固定安排於新生醫院辦理一站式高齡駕駛人換照與註銷服務，歡迎長輩多加利用。