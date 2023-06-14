威力彩連槓15期，明（15日）晚間開獎，頭獎獎金上看5.9億元，小孟老師在臉書上點名明天財運超旺的前4名星座，依序是雙子座、獅子座、金牛座、處女座，其中第1名的雙子座下注前可穿著或佩戴黑色的物品，就能提升中獎機率。

小孟老師說，明天好運時辰有3個時段，分別為早上11點至下午1點、下午2點至5點、晚上6點至7點，建議可前往東北方的投注站購買彩券，就能夠旺財氣提高中獎機率。

▍第4名：處女座

穀神星進入處女座的本命宮，然而穀神星在天體來說，其組成星體爲岩石或者冰，因此建議下注前可吃消暑水果或冰涼食品，也可尋找靠近山邊的投注站來下注，就有機會能夠中大獎。

▍第3名：金牛座

木星與天王星進入金牛座的本命宮，加上穀神星進入金牛座的偏財宮，顯示偏財運超級旺，由於天王星為青色的行星，建議下注前多吃青菜或喝青草茶，也可尋找靠近草地公園邊的投注站下注，就有機會中獎。

▍第2名：獅子座

火星與金星進入到獅子座的本命宮，顯示財運如同火一樣在燃燒，建議下注前可以多冥想火焰，或吃煮熟的茶葉蛋，也可以尋找靠近餐飲店家旁的投注站進行下注，就能夠帶來好運。

▍第1名：雙子座

太陽與水星進入雙子座的偏財宮位，顯示財運超級旺，而水星的顏色是呈現深灰色，五行為黑色，建議下注前可佩戴黑色飾品或穿著黑色衣服，也可吃米血糕、黑芝麻等食物，就能讓整體財運大加分。