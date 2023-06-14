2名女子疑似失控衝落深約150公分的邊溝，張姓女子因傷勢嚴重，經搶救仍回天乏術，王姓女子則持續救治中。（台東縣警察局提供／蕭嘉蕙台東傳真）

省道台11線台東成功鎮跋邊路段，今上午8點多發生1起嚴重自撞車禍，2名佛光大學女碩士生騎機車雙載，行經成功鎮三民國小和平分校時，疑似失控衝落深約150公分的邊溝，當場失去心跳呼吸，經送醫搶救後，其中1人傷重不治，1人尚在院急救，詳細事故原因尚待警方調查釐清。

2名來自宜蘭佛光大學的女學生，14日上午8點多騎乘1台紅色機車雙載，行經成功鎮跋邊路段、近和平國小前時，不明原因失控，連人帶車衝向邊溝，雙雙卡在深達150公分的溝內，當場失去生命跡象，對面國小人員聽到巨響通報119，與救護人員合力將2人拉出，由救護車送往醫院急救。

台東成功分局新豐所副所長蘇相吉說明，張姓女子和王姓女子2人雙載騎乘普重機，準備從宜蘭返回高雄途中，今上午8點10分左右在台11線118公里處不明原因自摔掉落無蓋式水溝處，現場留有佛光大學學生證。

台東縣消防局成功分隊隊員陳宏明表示，抵達現場時，2名女子面部朝下卡在深溝，相距不遠，身上多處撕裂傷、開放性骨折和大面積出血。

張姓女子和王姓女子由救護車分別送往台東市馬偕醫院和台東醫院成功分院，張女因傷勢嚴重，經搶救仍回天乏術，王女則持續救治中，情況不樂觀。

台東醫院成功分院表示，接獲王女母親致電，要求急救至她趕到分院，目前已施打30支強心劑仍無反應，持續使用LUCAS（心肺復甦機）急救中。

據了解，2名傷者分別是38歲的張姓女子和36歲的王姓女子，同為高雄人，在讀佛光大學碩士班，張女是碩二生，王女則是碩一生，2人雖然同系不同班，但關係友好。整起車禍事故原因尚待警方進一步調查釐清。