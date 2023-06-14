看準暑期購車潮來襲，Gogoro今（14日）發表全新Gogoro SuperSport跑魂套件，入手新車即可一次擁有由TSR機車錦標賽冠軍團隊調校的頂級配備，將賽道熱血注入日常街頭，展現毫不妥協的跑格基因與極致性能，成為今夏機車族的帥氣首選。

Gogoro SuperSport自2022年登場，就以獨家「SSmartcore 智駕電控核心」開創二輪智慧造車平台，其強大性能與運動外型引領電動機車操駕體驗。Gogoro表示，隨著長期投入TSR機車錦標賽，已成功孕育出多項運動化周邊配件，優越性能經過多場賽事驗證，更讓車主在每日生活中輕鬆享受個人化改裝座駕。

Gogoro SuperSport 跑魂套件升級為同級最大前輪碟盤。（Gogoro提供）

Gogoro SuperSport自帶大幅提升運算能力的最強機車大腦「SSmartcore 智駕電控核心」，可配置TCS循跡防滑系統、定速巡航模式、LTE遠端連網服務等創新科技；加上前14吋後13吋Michelin City Grip Saver全天候性能胎、重車等級的Bosch ABS 10雙迴路煞車系統、汽車級Class D LED頭燈，提供全方位的頂規守護。

此次Gogoro精選賽車級跑魂套件組、並獨家搭載至Gogoro SuperSport TCS車款，購買新車就能同步升級冠軍裝備。例如Gogoro SuperSport TCS車款+跑魂套件（價值1萬8770元），售價12萬1680元，包含升級為同級最大前輪碟盤1 S Performance x NCY 260mm浮動碟與DMV可調式二截拉桿，加上既有的輻射對向四活塞卡鉗，帶來更優異的煞車精準度，隨時靈敏到位。

Gogoro SuperSport 跑魂套件搭載原廠運動化可調後避震器。（Gogoro提供）

其次為前懸吊升級為野蠻公牛SS 2.0預載可調前避震器，可對應路況、騎士騎乘習慣與體重進行細微調整，路感掌握更清晰，輪胎更服貼地面而行，實現更出色的支撐性、穩定性及舒適性。搭配既有的運動化阻尼可調後避震器，打造最均衡和諧的性能感受。至於外觀，升級經典端子後照鏡、SIMO 舒適型矽膠握把、KOSO類碳纖維前土除。

Gogoro SuperSport 跑魂套件外觀升級 KOSO 類碳纖維前土除。（Gogoro提供）

此外，Gogoro SuperSport TCS 車款+跑魂套件 Lite（價值1萬370元），售價11萬6280元包含升級為同級最大前輪碟盤S Performance x NCY 260mm浮動碟與DMV可調式二截拉桿；外觀升級經典端子後照鏡、SIMO 舒適型矽膠握把、KOSO類碳纖維前土除。

Gogoro SuperSport 跑魂套件外觀升級經典端子後照鏡。（Gogoro提供）