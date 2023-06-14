新北市府今辦理「幼兒園餵藥案」進度說明會，新北市副市長劉和然再度喊話，要求有心者不要再散布市府拖延，或是稱幼兒園教師「餵毒」，這樣的說法會影響社會信任感，他也點名院長、副總統，強調「擁有權利最高者愈要遵守，不要傳遞假訊息」。

劉和然說，外界傳言，家長4月初就有通報到市府1999專線，市府拖延不處理，是否錯過關鍵時間點，不過，市府5月15日就接獲通報，教育局立即啟動重大兒虐機制，社會局也報請地檢署啟動司法調查，呼籲請一直散播拖延的有心者停止，希望讓孩子、家長和社會大眾了解和放心，這種說法會影響社會信任感，影響教保員和家長的信任感。

劉和然表示，外界初期有「餵毒」的說法，這是何等重大的指控，他有特別請教曾任檢察官的法制局長吳宗憲，若餵毒屬實的話，以他檢察官經驗，這會構成毒品危害防制條例的使人施用第三集毒品，這是5年以上重罪，符合聲押要件，但檢方連聲押都沒有，交保金額也不高，顯然檢方對餵毒有不同見解，全案司法偵辦中，尊重承辦檢察官。

劉和然說，「餵毒」這兩字對社會大眾是很大恐慌，若屬實絕不寬貸，若不是，將造成孩子家長心裡受到衝擊，破壞台灣社會信任感，中央機關主張打假訊息，擁有權利最高者愈要遵守，不要傳遞假訊息，尤其是院長、副總統，隨意一句話就會影響中央要做的打假訊息。