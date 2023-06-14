威廉王子帶頭參加御林軍校閱儀式（Trooping the Colour）彩排

英王查爾斯三世正準備迎接即位以來的第一次倫敦御林軍校閱儀式（Trooping the Colour），但次子哈利和媳婦梅根因為沒受邀，很可能要錯過這6月17日的重大活動。

據《新聞周刊》（Newsweek）報導，相關活動在於慶祝英王的官方生日，所有的英軍都將盡可能齊聚一堂接受校閱，當天還有軍機飛越倫敦，以向查爾斯致敬，而王室成員則將在白金漢宮（Buckingham Palace）的陽台上觀賞。

查爾斯已宣布，當天他將騎馬從白金漢宮前往倫敦市中心的皇家騎兵校閱場（Horse Guards Parade），相關慶祝活動將更具歷史意義。而這是女王伊莉莎白二世1986年在官方儀式中停止騎馬以來，首度有英國君主這麼做。

《每日郵報》（Daily Mail）王室專欄作家伊登（Richard Eden）透露，哈利和梅根並未受邀出席國王壽辰閱兵（King's Birthday Parade），而這是哈利這輩子第一次沒受邀出席這活動。

要是哈利沒受邀出席活動，意味著自從他出版大爆料回憶錄《備胎》（Spare）、播出和妻子梅根錄製的網飛（Netflix）紀錄片，加上不聽父親勸告，成為132年來首位站上法庭證人席，控告英國八卦媒體的王室成員後，與王室核心成員的關係依舊十分緊張。

上次哈利和梅根出席御林軍校閱儀式是在2019年，當時兩人仍是王室工作成員。而2020年時，由於新冠疫情大流行被迫取消。至於2021年時，則為了遵行英國政府的維持社交距離措施，儀式縮小規模，並在溫莎城堡（Windsor Castle）舉行。到了2022年時，哈利和梅根已卸下王室工作成員的身分，他們雖然首度參加了活動，但已無法從白金漢宮陽台觀賞軍機飛越儀式。

王室專家說，哈利已燒毀和家人恢復關係的每一座橋梁。

雖然哈利受邀出席查爾斯5月6日的加冕儀式，但由於他已非王室工作成員，因此無法搭馬車遊行，也無法現身王宮陽台，向群眾致意。最後他在沒有梅根陪伴的情況下，一人來去匆匆，往返英美出席儀式，但和家人幾乎是零互動。

王室專家費茲威廉斯（Richard Fitzwilliams）說，王室核心成員間有很深的裂痕，他預料哈利夫妻不會受邀。事實上，哈利先前在接受CBS「60分鐘」（60 Minutes）主持人安德森古柏（Anderson Cooper）專訪時說，雖然他期盼未來能和父親及哥哥保持關係，但目前並沒和他們說話。