DJ LeMahieu with a 2-run shot 💪 pic.twitter.com/pQCxGgoHu9 — Yankees Videos (@snyyankees) June 14, 2023

兩門重炮賈吉（Aaron Judge）、阿隆索（Pete Alonso）無法代表各自球隊上陣，今（14日）大都會主場交手洋基的「地鐵大戰」，依然形成互有往來的打擊戰，就算大都會推派王牌薛爾瑟（Max Scherzer）也遭打爆，洋基靠著6上打回超前分，終場以7比6帶走地鐵大戰首部曲的勝利。

兩隊帶著不完整的陣容，在本季第一次遭遇，儘管賈吉缺陣，但洋基由「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）陽春炮拉開序幕，取得1分領先，而大都會尼莫（Brandon Nimmo）下個半局回敬陽春彈，巴堤（Brett Baty）兩出局敲安帶1分打點，大都會反超比分。

大都會持續擴大攻勢，麥克尼爾（Jeff McNeil）補刀再添分數，3局打完大都會取得5比1遙遙領先，未料薛爾瑟無法維持優勢，第4局被敲出2支長打，包含勒馬修（DJ LeMahieu）2分炮在內，一舉攻下5分逆轉超前，也將薛爾瑟給打下場，他留下3.1局狂失6分的慘淡內容，單場失分追平本季最多。

吉尤梅（Luis Guillorme）5局下敲安，大都會扳平戰局，但6上唐納森（Josh Donaldson）打出高飛犧牲打，幫助洋基要回領先，先發投手塞弗瑞諾（Luis Severino）同樣落難，投不滿5局狂丟6分，不過接下來6名牛棚投手合力封鎖大都會打線，僅被敲出2安，洋基順利將1分領先優勢維持到最後。