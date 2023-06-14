太震撼！全台首碗榴槤拉麵將在高雄開賣，山禾堂拉麵岡山店以榴槤外殼當容器，將榴槤果肉巧妙融入椰奶豚骨，迸出創新口味，要獻給榴槤控。端午節6月22日每天限量開賣20碗，目前已有不少網友致電預訂，但不能接受榴槤味的網友直說「先不要」。

Kuso拉麵風潮來襲，台北「拉麵公子」拉麵店日前推出大王具足蟲拉麵，引爆話題，雲林知名「圓拉麵」近日也賣起青蛙拉麵。有「水果之王」之稱的榴槤特殊的香氣，令人又愛又恨，不過台灣竟有拉麵業者將榴槤入味推出新穎拉麵。

山禾堂拉麵岡山店以榴槤外殼當容器，將榴槤果肉巧妙融入椰奶豚骨，迸出創新口味，要獻給榴槤控。（山禾堂授權提供）

山禾堂拉麵老闆孫浡恩接受本報採訪時透露，自己跟太太都是榴槤控，日前發現馬來西亞有推出榴槤拉麵專程跑去吃，回國後專研半個月，終於推出這款獨到風味的拉麵。

孫浡恩表示，榴槤拉麵處理起來真的不簡單，每碗都必須手工切割挖掘，要把榴槤切割成碗狀本身就非常困難，還要確保碗不會不小心被挖破，他每天備料就切到手很痠，不愛榴槤的員工還特地戴上兩層活性碳口罩，直呼「老闆我無法接受這味道」。

山禾堂拉麵岡山店以榴槤外殼當容器，將榴槤果肉巧妙融入椰奶豚骨，迸出創新口味，要獻給榴槤控。（山禾堂授權提供）

至於榴槤與豚骨湯底難道不會有違和感？孫浡恩說，當初發現彼此間有「斷層」，試了又試後，發現「椰奶」可以當橋梁，可以做巧妙連接，把新鮮榴槤果肉打成泥融入湯底，並且加入荸薺、白蘿蔔、蘋果、馬鈴薯、香茅增加湯頭豐富的層次感，加上Q彈的博多細麵，最後再加入叉燒、溏心蛋、筍乾及新鮮榴槤果肉。

孫浡恩表示，整碗拉麵直接用榴槤殼端上，畫面震撼性極強，因為製作過程很「搞工」，每天限量供應20碗，早上10碗、晚上10碗，電話預約，售完即止。口味包括極上榴蓮豚骨椰香叉燒拉麵、極上榴蓮豚骨皮蛋拉麵、極上榴蓮豚骨皮蛋叉燒激增拉麵，從端午當天開賣，而榴槤選用馬來西亞跟泰國榴槤，預計可以賣到11月，目前僅有岡山店限定販售。