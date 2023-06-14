友達（2409）集團旗下達運（6120）舉行股東常會，會中通過去年財報、盈餘分配案，並且完成董事改選。新任董事名單包括蔡國新、黃勝凱、柯富仁、蘇峯正，三席獨立董事包括陳益世、李正中、龍惠施。

達運去年合併營收約144.65億元、相比前一年減少28.7％，本業虧損11.49億元，去年處分了台中永豐廠，在處分利益等業外收益挹注之下，終結連續三年的虧損，稅後純益約1.25 億元，每股純益約0.19 元。達運每股擬配發0.15元現金股利。

達運新的一屆董事名單變化不大，包括董事長蔡國新、總經理黃勝凱、友達總經理柯富仁，其中一席董事陳炫彬退出，改由前隆達董事長蘇峯正擔任董事。另外三席獨立董事不變，包括陳益世、李正中、龍惠施。

董事長蔡國新表示，隨著庫存去化，達運營運逐月逐季改善，期望透過團隊努力，讓過去一段時間的改善措施擴大公司營運效益，能夠擴大獲利能量和能力。在主要面板相關業務穩健經營，做必要的轉型，更重要的是加速新事業拓展，讓公司體質更健康，讓獲利更加穩健。