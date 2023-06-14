前民進黨副秘書長林飛帆退選中山、北松山立委，媒體人黃揚明認為此事可能會讓民進黨標榜「高標準」處理性騷案，將槍口對向國民黨，反守為攻。台北市議員游淑慧14日認為林飛帆退選僅是在拆彈，批評民進黨把性騷案當成選戰危機處理，只是想避免前新竹市長林智堅「一屍五命」再度發生。

游淑慧今召開記者會轉述受害者遭前新竹市議員、現任神腦國際董事長鄭宏輝性騷擾情事，她提到，該案發生在2021年2月23日，諷刺的是，鄭宏輝當年2月初才因為雞排妹被性騷，透過臉書發文聲援，4月更親自參與雞排妹發起的「38號樹洞」反性騷活動，痛批鄭宏輝道貌岸然地扮演正義方，本身卻是性騷加害者。

她也透露，其實記者會採訪通知發出當晚，即有許多民進黨朋友提出數名黨內人士姓名，私下詢問犯人究竟是誰？令她感到錯愕、可笑，也懷疑民進黨內是否存在很多隻狼？

游表示，若民進黨內性平機制完整，當晚便不會有民進黨朋友感到緊張，也不會揣測某位同仁是否為犯人，實在很疑惑民進黨性平機制到底玩真的還假的？賴清德是否真的性騷擾零容忍？

她認為，民進黨處理性騷案如同在遊樂場打地鼠，僅是把一個個可能涉及性平事件人選打下去，但性騷案件仍不斷傳出，顯見民進黨內仍有許多黑數。

游淑慧分析，林飛帆退選代表民進黨知悉黨內存在許多地雷，才想用提前拆除引信的作為，以避免可能涉及性騷或吃案候選人，如同林智堅「一屍五命」甚至「一屍十命」的情況發生。

她強調，林飛帆退選不是彰顯價值，民進黨只把性騷擾案件當成選戰危機在處理，更不是成為更進步的政黨，否則怎麼會有如此多黨內人來問性騷犯是誰？

針對性騷擾指控，鄭宏輝發出聲明痛批是人格謀殺，他不曾違背女性的意願做出任何逾矩的行為，願意主動接受任職單位與司法的全面調查。

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