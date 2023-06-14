雲林縣某國中傳出學生染髮不能上台領獎，網批「校長是清朝人」。（翻攝自臉書／張朝欣雲林傳真）

雲林縣某國中傳出校長本月7日在全校朝會上，提出學生染髮可能被視為藥物濫用，並聲明畢業生如有染髮，不能上台領獎，網友們一面倒批評校長食古不化、活在過去。校方澄清是朝會宣導「身體自主權」，學生需對自己身體負管理與保護義務，說明頭髮染劑對15歲以下者恐有傷健康，並非說染髮是藥物濫用。

一名網紅在臉書PO文，「校長提出學生染髮可能被視為藥物濫用，並聲明畢業生如有染髮，不能上台領獎，此言論在學生群體中引起了困惑和質疑，同學們無法理解學校將領獎與染髮行為掛鉤的邏輯。他們認為，此做法完全將頭髮顏色標籤化，並在學生與學校之間建立起心理隔閡」。

這名網紅說，畢業典禮領獎對一個學生有多麼重要，因為染頭髮被禁止上台，他覺得畢業生或家長要勇敢向教育部檢舉，尤其是家長是孩子的支柱，校長必須道歉，再者國家法令在先，學校校規與法令抵觸且無視，如何教導學校的小孩？天大地大都沒校規大？然後還想領教育部補助。

網友們留言「校方只是覺得自己的權威被挑戰了，跟理念一點關係都沒有」、「以前學校會說學校沒有髮禁，但是有校規，暈啊」、「不仔細看還以為是15至20年前的校長呢」、「贊成刺青也解禁，自由的社會不應該用有色眼光看待自己」、「校長是清朝人，難怪」。

校方則回應，本校的學生輔導管教辦法，並無髮禁，學校以便服為主，故也無服裝儀容檢查，對服儀皆依照教育部規定辦理。

外界說校長宣導染髮是「藥物濫用」，事實是朝會宣導「身體自主權」的內涵是需對自己身體負管理和保護的義務，說明頭髮染劑對15歲以下恐有傷健康，如同藥物會對身體造成傷害，並非說染髮是藥物濫用，此部分應是傳達訊息有誤。

畢業典禮因學校舞台空間較小，若各班領獎人數多，因舞台空間有限及時間的掌控，所有領獎學生是原地站立，由各班推選1位代表上台受獎，並無染髮者無法上台領獎之情事。

雲林縣政府教育處與學校聯絡後指出，校長說沒有這個事情，應該是平常學校的相關宣導，可能因此被斷章取義，校方並不會禁止染髮學生上台領獎。