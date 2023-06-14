51歲李亞鵬2013年和天后王菲結束8年婚姻，兩人強調是和平分開，王菲則承認自己是主動提出離婚的一方，沒有第三者，兩人還是一家人，對於真正想要離婚的主因沒多說，成為大家討論的焦點。而近日有網友挖出兩人離婚前難得一起合體的專訪影片，李亞鵬受訪時脫稿表示自己為了這個太太失去很多，讓一向表情淡定的王菲也傻眼，眼睛睜大，引來網友推測兩人個性不合恐是最大分開主因。

王菲早年懷孕嫁給搖滾樂手竇唯，後來因竇唯和女攝影師過從甚密，1999年離婚，竇靖童撫養權歸王菲，2005年王菲閃電嫁給李亞鵬，兩人生下一女，還一度傳出懷第三胎卻流產，但她經紀人陳家瑛澄清：「這是一個美麗的誤會，是我自己聽錯啦，阿菲並沒有懷孕。」而2013年王菲則親自在微博宣布離婚，說：「這一世，夫妻緣盡至此。我還好，你也保重」，震撼演藝圈。

王菲、李亞鵬離婚前專訪被挖。（圖／翻攝自癡情小娛微博）

王菲更強調：「婚是我要離的，沒有第三者，沒有婆媳不和」，自己也沒有要出家，使兩人離婚主因備受討論，而大陸微博網友「癡情小娛」則挖出兩人離婚前受訪的影片，可見兩人貌合神離已久，楊瀾問李亞鵬最喜歡王菲哪首歌？王菲搶答：「他說不上來」，李亞鵬尷尬回：「我不怎麼聽她的歌，哪個傳什麼奇」，王菲解圍回答是〈傳奇〉。

楊瀾又問王菲李亞鵬爸爸當得如何？王菲表示表面上看來沒問題，「內心深處只有他自己知道」，李亞鵬則脫稿說：「我坦白說我我放棄了很多東西，因為有這樣一個老婆」，王菲則說：「什麼東西？你重說一遍！」李亞鵬說：「好，不能說是放棄，算是調整或者改變吧，為了今天這個家庭」，王菲則駁斥不能說為她而放棄，「是你為了得到別的，放棄了自己的一部分」，引來網友說：「王菲要的是一個有趣的靈魂，李只有好看的皮囊，現在看來，李太普通了」、「這個男的隨口而出的話就是各種pua 啊，我為了你放棄了balabala」、「唉，都是自己選的人，有啥好說的」、「哈哈哈活活逼王菲出表情包」。