迪士尼集團從1995年以「迪士尼頻道」扎根台灣市場，想不到13日驚傳旗下11個頻道將在年底前退出台灣市場，包括衛視中文台、衛視電影台、國家地理頻道與星衛娛樂台等，不少長壽節目都面臨停播危機，其中胡瓜主持節目《歡樂智多星》長達20年，他受訪時透露去年底就聽聞此事。

根據《三立新聞網》報導，胡瓜去年底得知衛視中文台有變動，如今所屬迪士尼頻道將撤台，胡瓜表示並非收視不佳而停掉，沒辜負觀眾的期待，他也好奇11個頻道空下後的未來動向。

近年串流平台興起，迪士尼頻道欲把主力放在Disney+，2021年宣布2022年1月1日終止台灣營運。事隔1年半，迪士尼旗下的11個頻道將在年底前陸續撤出台灣市場，衛視中文台向《中國時報》表示無法回應，迪士尼公關則透露退出台灣市場是因應全球策略，未來將全力發展OTT TV Disney+，而國家通訊傳播委員會（NCC）13日證實此事，已接獲迪士尼書面報請終止經營11個頻道，今年10月1日起終止經營國家地理國際頻道、國家地理高畫質野生頻道、Baby TV，其餘8頻道在明年1月1日起終止經營。NCC表示遺憾與尊重，將持續跨部會合作鼓勵製播優質影音內容。

根據迪士尼上個月公布2023財年第二季財報資料顯示，串流事業Disney+上線至今還在虧損，調漲訂戶價格後，雖減少虧損減，但流失不少訂戶，迪士尼的股價應聲暴跌。據悉，迪士尼集團今年4月起，已裁掉衛視中文台的版權部，退出電視市場早有計畫，原有頻道部分節目未來將轉至串流平台Disney+播出。