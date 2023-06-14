政壇性騷事件連環爆，國民黨台北市議員游淑慧今（14）開記者會指控，民進黨籍行政院政務顧問、現任神腦國際董事長鄭宏輝曾對女子親吻性騷，甚至在車上掏出生殖器示意口交。行政院發言人林子倫表示，行政院將立即解聘其無給職政務顧問，院長陳建仁同時指示交通部成立性平調查小組，依照相關規範嚴查事實真相。

游淑慧今日踢爆，行政院顧問、前新竹市議員鄭宏輝於2021年餐敘後，順道載受害者回家時，竟親吻且掏出性器官，示意要受害者替他口交，該女趕緊說生理期不方便才得以下車，該女勇敢發聲，希望未來不要再有受害者。

林子倫表示，行政院對於無給職政務顧問之遴聘有一定規範，無給職政務顧問鄭宏輝遭指稱涉及性平相關爭議，其行為已不符合國人及社會對此榮譽職之期待，行政院將立即解聘其無給職政務顧問。

林子倫表示，陳建仁同時指示交通部，就此次事件成立性平調查小組，依照相關規範嚴查事實真相。