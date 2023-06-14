健康意識抬頭，不少人積極補充蛋白質以防肌少症，然而，蛋白質攝取是否無上限？腎臟科醫師表示，一般人攝取蛋白質若是為了避免肌肉流失，必須搭配良好的肌力訓練，且蛋白質的補充應為「重質、重時、不重量」，也就是，少量多餐，隨時吃、精準吃、剛好即可，尤其是肉類能少就少。

腎臟科醫師王介立在其臉書貼文表示，許多非醫學領域的人會在網上宣稱，蛋白質可以吃到很高，也不傷害腎臟，還有附上PubMed（美國國家醫學圖書館）文獻，讓一般民眾疑惑是否真是如此。

他表示，上述的問題非常基本，閱讀專業的運動醫學教科書即可；越基本的問題，文獻反而越難讀，只有專家有辦法整理，若只看1、2篇文獻就論述其意見者，只是曝露自身根基不深。

他再舉例，若是營養攝取規範的教科書，關於蛋白質攝取量的文獻回顧都至少數百篇，「想當營養攝取專家，就該先閱讀過數百篇文獻。」更何況，看過數百篇文獻的專家所發表的個人意見，在實證醫學的位階，也是最低的。

對於蛋白質的攝取，王介立表示，他個人也有腦補的見解，但在其說出數字上的建議時，他會要求自己不要做到膨風腦補，而是要引述目前專家的最大共識。「誰是專家？先去讀教科書！不要引用商業暢銷書，也不要只引用小文獻。」

至於蛋白質攝取的建議，王介立表示，若目的是不想流失肌肉，則要有良好的肌力訓練，蛋白質的補充則為少量多餐，隨時吃、精準吃、剛好即可，但來自肉類的蛋白質補充能少就少。平常能夠放心大量吃下肚的是天然植物性蛋白質及牛奶。

他並表示，吃下過多的蛋白質將浪費人的肝、腎的力氣，消耗腎臟的餘命。傷腎並非是幾個月，而是看一輩子。人只要過了40歲，腎功能即每年穩定下降，活的越久下降越多。