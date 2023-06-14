超微周二在舊金山的活動上展示MI300系列AI晶片，並表示此款即將推出的晶片配備192 GB記憶體，將在第三季投產，並在第四季開始量產。

執行長蘇姿豐（Lisa Su）表示，此款新晶片將有助於科技公司在推出類似ChatGPT服務時應付不斷急升的成本，「你擁有的記憶體容量越多，晶片可以處理的模型集就越大。我們在客戶的工作負載（workloads）中看到此款晶片運行速度快上許多，我們確實認為它非常出眾。

但不同於以往超微在展示新產品時總會提到它們的大客戶，這次該公司沒有透露誰將採用MI300X或縮小版的MI300A晶片，也沒有提到晶片價格以及未來將如何提振銷售。

自今年初以來，超微股價已經上漲一倍，並在周二早盤站上16個月新高，但在展示其AI新策略後反轉走跌，終場收跌3.6%，在所有主要晶片股中表現最差。

反之，其最大競爭對手、AI晶片股王輝達（Nvidia）周二勁揚3.9%，收在410.22美元，市值來到1.01兆美元，成為全球第一家收盤市值超過1兆美元的晶片製造商。今年以來，輝達股價已經飆漲 170%，據分析指出，該公司以高達80%～95%的占有率主宰AI運算市場。

TIRIAS Research首席分析師Kevin Krewell表示，我認為沒有一位大客戶出面說他們將使用MI300 A/X晶片可能讓華爾街備感失望，投資人希望聽到超微說出他們在某些設計上已經取代輝達。

除了AI晶片之外，超微宣布已經開始大量出貨名為「Bergamo」的通用CPU，主要客戶包括臉書母公司Meta Platforms等公司。

蘇姿豐表示，AI晶片絕對會成為業界的主要成長動力，但Bergamo將用於數據中心，發展潛力相當可觀。