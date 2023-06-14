美媒《信使報》（The Messenger）近日報導美國政府秘密研擬在台民眾的撤僑計畫。大陸國台辦發言人朱鳳蓮14日表示，看到了有關報導，這說明民進黨口口聲聲吹噓「台美關係史上最好」，而美方卻早有盤算，隨時準備棄台。

朱鳳蓮表示，一段時間以來，美國一些政客嘴上說希望台海和平穩定，實則不斷拱火澆油，從持續售台武器，把台灣變成「地雷島」、「彈藥庫」，再到制定撤僑計畫，讓人看清台灣不過是美國以台制華的棋子，也隨時會變成「棄子」。

朱鳳蓮說，美國永遠是「美國優先」，為謀求自身利益在世界各地攪局、製造分裂衝突、濫用武力的事實世人皆知。無論是在伊拉克、敘利亞還是阿富汗，美國都是一撤了之，自己坐收漁利，留下無盡的動盪、分裂和家破人亡。現在美國又想把這套複製到台灣。一旦台海爆發戰爭，台灣就會變成戰場，在台的美國人則全身而退、溜之大吉。

但對於撤僑說法，白宮國安會戰略溝通協調官柯比表示，美國已制定在台灣或任何其他地方的緊急情況程序，但目前沒有跡象表明需要重新考慮這項政策。台灣外交部則稱「沒有這件事情」。