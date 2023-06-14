睽違15年再度回歸《印第安納瓊斯》系列作的哈里遜福特。（迪士尼提供）

傳奇經典系列作《印第安納瓊斯》推出全新續集《印第安納瓊斯：命運輪盤》，這不僅是該系列暌違15年的新作，同樣也是這套橫跨40年的系列作終集。本集除了找回飾演「印第安納瓊斯」的哈里遜福特之外，也添加了新血英國女演員菲比．瑪麗．沃勒-布里奇、丹麥影帝麥茲米克森，三位不同國籍的演員在記者會分享各自角色在這部新作當中帶來的影響。

哈里遜福特從影生涯逾60年有許多知名角色，例如《星際大戰》中的韓索羅、《銀翼殺手》中的瑞克一角，這些角色在近幾年也在大銀幕上擁抱完美結局，被問到《印第安納瓊斯》也將與大眾告終有何感觸？哈里遜福特思索了一陣並回應：「這很難回答，印第是個特例，很難跟其他作品一併討論，但我很滿意這個告別」，另外他也認為，對於跟角色告別他沒有太多執著，但一起共事的人的回憶較為難忘。

《印第安納瓊斯：命運輪盤》不避諱談論「印第」年事已高的事實，而今年已高齡80的哈里遜福特面對諸多相關問題，也十分坦然地回應：「印地老了，也正在經歷退休生活。」被問到「認為印第安納瓊斯最大的軟肋是什麼？」時，他想了想：「時間，印地最大的敵人就是時間。」

在電影中飾演中印地安納瓊斯的教女的菲比．瑪麗．沃勒-布里奇。（迪士尼提供）

在電影中，飾演印第安納瓊斯的教女的菲比．瑪麗．沃勒-布里奇，在印地日複一日的教書生活中出現，並為他本來早已平靜的生活掀起波瀾。提及這個角色，菲比用「慧黠、遊走在灰色地帶、迷人」來形容。她更認為，終集的起源來自於她所飾演的海倫娜，海倫娜再次讓印地找回年輕時勇闖江湖、智取敵人的過往，而回顧這個過往，讓印地再次大展神威。

在電影中飾演反派納粹的麥茲米克森。（迪士尼提供）

飾演反派的麥茲米克斯提到自己的角色納粹博士，他笑說要共鳴一位納粹不太容易，但他可以理解自己的角色對事物有所熱情，所以在詮釋該角色時，他選擇用自己有熱情的事共情該角色的執著。被問到參與《印第安納瓊斯》作的心情，麥茲非常有感觸，他表示自己真的是從小跟著印第安納瓊斯長大，也知道這套電影打開了大家對電影的想像，甚至自己認識很多人都是因為看過《印第安納瓊斯》才選擇參與電影製作，所以提及此系列作，他除了興奮還有感謝。