長榮航空城市觀光馬拉松今年規劃「10公里幼苗組-團體組」，並於今年6月到10月在台東、恆春、雲林、基隆及金門等地舉辦校園巡迴活動，安排專業教練帶領學生進行訓練活動，邀請體育國手進行座談，傳達正確訓練觀念。

長榮航空城市觀光馬拉松於去年推出幼苗計畫，增設「10公里幼苗-個人組」，受到熱烈好評，今年再規劃「10公里幼苗組-團體組」，以及進行校園巡迴活動，頭兩站已於6月3日、4日陸續在台東新生國中、屏東恆春國中登場，長榮航空邀請兩屆奧運馬拉松國手吳文騫擔任總教練，率領專業團隊為將近200名來自鄰近不同學校的學生，量身打造訓練菜單，包括紮實的暖身、繩梯、飛盤、跨欄、大隊接力等結合遊戲與體能的運動項目，訓練學生們敏捷的動作及學習團隊合作精神。

此外，長榮航空也會在每站巡迴活動邀請與在地連結的菁英選手至現場與學生交流，台東、屏東兩站活動邀請到2020東京奧運桌球銅牌選手鄭怡靜、台灣女子3000公尺障礙紀錄保持人陳昭郡，來分享艱辛的訓練過程及成為選手之路的點點滴滴，以自身的經驗鼓勵學生培養持之以恆、永不放棄的運動家精神，也獲得熱烈迴響。

繼台東及屏東兩站的成功經驗後，接下來校園深耕巡迴將繼續前往雲林、基隆及金門3站，預計將有超過200名學生到場共襄盛舉，而今年10月22日登場的長榮航空城市觀光馬拉松新增設的「10公里幼苗-團體組」，凡是13歲到16歲的參賽者報名後可自行組成5人團隊，角逐10公里幼苗團體組，優勝隊伍的選手皆可獲得NIKE跑鞋1雙。

長榮航空城市觀光馬拉松校園深耕巡迴，邀請專業團隊學生安排紮實的暖身、繩梯、飛盤、跨欄、大隊接力等結合遊戲與體能的運動項目。（長榮航空提供）