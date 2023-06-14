暑假快到了，大家期待已久的新北市政府水利局及高灘地工程管理處盤點了4處免費玩水景點，包含三重海世界水樂園、新店陽光遊戲場、汐止星際遊戲場及新莊塭仔底濕地公園戲水池，將於6月18日同步開放，讓孩子們的暑假過得既充實又清涼。

位於三重的「海世界水樂園」，緊鄰全國最好玩第一名的「熊猴森樂園」，設計也延續「熊猴森樂園」台灣特色動物為主題概念，以台灣周邊海洋生物為主題，打造7大台灣特色水中生物，玩水的同時可認識台灣特色水中生物，5種不同體驗玩法增加親子互動的樂趣。

而於新店的陽光運動公園遊戲場，以「水上樂、陸上玩、空中遊」三棲主題，其中蝶型水道區以友善無障礙路徑串聯水霧、落瀑水盤、噴泉、淋水道、花灑、水閘門、綠丘湧泉及戲水潭等多種玩水設施，希望能讓民眾玩的快樂，玩的開心。

汐止的「星際遊戲場」佔地1.3公頃，是全國唯一以八大行星為主題的全齡共融遊戲場，其中高灘處今年在原有噴霧管外，再加碼2座噴水拱門，另為了呈現出星際氛圍，特別強化夜間燈光的設計，在夜間漫步於水星戲水區內，體驗星際迷霧效果。

新莊區塭仔底濕地公園位於新莊區的副都心，是新莊唯一兼具親水、生態、休憩、滯洪功能的公園，濕地公園內設施完備，有迎賓廣場、兒童遊樂區、戲水池、休憩涼亭和溜冰場等，除了來這裡散散步，也很適合帶家裡的小朋友來玩，其中戲水池更是盛夏酷暑期間，小朋友們最愛的消暑設施。

高灘處張修銘處長表示，夏天高溫炎熱，緊接來的暑假更是讓許多人期待戲水設施開放，水利局及高灘處管理的4處戲水園區已完成戲水設施整備工作，比照去年嚴格把關水質，就是要讓民眾從陸上玩到水上，創造快樂的暑假回憶。

張修銘指出，位於新北河濱公園的海世界水樂園、陽光遊戲場水樂園及星際公園水樂園，從暑假期間7月1日至8月31日除周二休園進行場地維護及整體清潔外，其餘時間每日開放；另6月18至30日及9月1日至10月15日，期間為每周例假日及國定假日開放，噴水時間為每日上午10點至12點、下午3點至7點。

水利局表示，塭仔底濕地公園內戲水池噴水設施，功能測試及池內環境清潔均已完成，戲水池開放噴水時間為6月18日至9月30日，須請市民朋友注意，6月及9月份僅每周例假日及國定假日開放，7月1日至8月31日為每周二至周日開放，逢周一進行設施及場地維護不開放使用，戲水池開放時的噴水時間從上午9點30分至下午6點30分，每半小時噴水10分鐘。

水利局及高灘處提醒，戲水設施雖然都有使用防滑地坪，仍有滑倒風險，禁止在戲水區內奔跑。此外，身高未滿140公分及12歲以下孩童，須請家長陪同勿獨自入池，戲水池內禁止飲食、吸菸及寵物進入，更嚴禁以眼睛探看噴水孔、也不可攜帶易產生危險物品入池。禁止在區內跳水、碰撞、推擠、攀爬設施等危險行為。為了戲水的安全，請家長及小朋友務必遵守戲水池旁公告之注意事項，並配合現場工作人員的指揮，才能玩的安全，玩的放心。