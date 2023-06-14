台大今年申請入學招生缺額有178人，其中工管系企管組及材料系分別有缺額16人、14人，比較多。台大註冊組組長李宏森透露，今年有考生放棄台大醫學系，而錄取了北醫牙醫系，學校尊重他們的選擇。

李宏森說，今年台大申請入學招生缺額178人，跟去年一樣，其中以工管系企管組缺16人、材料系缺14人比較多，這些系會有多一點的缺額，主要是「網內互打」所造成，因為每個考生可選填台大5個系，工管系和會計系、財經系是競爭關係，材料系和電資學院的學系也是相同狀況，大家搶同一批學生，有些系缺額就比較多。

台大醫學系申請入學今年要招51人，全部招滿，但其中2個正取生跑掉，改錄取2個備取生。李宏森說，去年台大醫學系沒設備取，但有系上學生重考又錄取，占掉錄取名額，引發爭議，因此今年台大醫學系設了3個備取。

李宏森說，今年台大醫學系申請入學正取生有2個跑掉，1個是因為在繁星推薦就錄取陽明交大醫學系，另1個則是錄取北醫牙醫系，因此後來就錄取了2個備取生。

李宏森指出，這個原本正取台大醫學系的考生，在統一分發時卻選擇了北醫牙醫系，相當特別。他們很好奇，如果此考生對牙醫有興趣，為何不選台大牙醫系，而是選北醫牙醫系？後來發現，這個考生根本沒有報名台大牙醫系。不過台大還是尊重考生的選擇。

此外，台大希望組辛組（醫牙）有1個缺額，李宏森說，原本有1個錄取生在先前繁星推薦管道錄取了陽明交大醫學系，依規定他在申請入學管道錄取也沒用，加上此組沒有設備取，因此產生1個缺額，這個缺額算在牙醫系上。