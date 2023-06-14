新北市府今辦理「幼兒園餵藥案」進度說明會，全案至今已有35位家長同意毛髮送驗，至於檢驗時間要多久？新北市副市長劉和然表示，市府前天就已送家長相關意願給檢方，至於偵查時間要多久，檢方未說明，但他看相關報導指稱1個月左右會有結果，至於最後怎麼公布，行政和司法會合作，市府會跟檢方搭配，若允許行政公布就公布。

由於檢方稱，只要有家長報案或涉及犯罪嫌疑，就會一併採集毛髮送驗。如果未報案且未涉及犯罪嫌疑，宜由行政機關本於權責調查處理，以符合效率及節省有限的司法資源。教育局長張明文也說，市府皆有協助有意願毛髮送驗的家長報案。

至於藥物來源是否有釐清？劉和然說，檢方調查已有進度，錄影帶也看過，目前有三種可能，第一個是真的有食用到，第二個是食用藥物有互相干擾，第三個是偽陽性問題。

另外，外界傳言園方刪除的監視器畫面，有打手心、屁股的畫面，是否屬實，若查證屬實，如何處理？張明文說，市府5月15日接獲案件，社會局主動報請檢方啟動司法調查，教育局也啟動行政調查，當天就是發現疑似不當對待，包含兩部分：疑似餵藥和不當管教，針對不當管教，教育局依照「中央教保相關人員違法事件處理辦法」，組成審查小組，受理本案，若查證屬實，將依條例從嚴裁處，最高裁罰60萬元，終生不得擔任教保員。

另外，兒童權益促進協會理事長王薇君質疑市府處置消極，要串聯大批家長到市府抗議。劉和然回應，市府態度是依照相關法規辦理集會遊行都尊重。