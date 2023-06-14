截止上午11:30，加權指數上漲7.06點或0.04%，報17223.66點；櫃檯指數下跌0.41點或0.18%，報223.66點。

台積電ADR周二回落，而日月光、聯電ADR周二均漲超過1%。台積電(2330)周三開低走低，盤中最低587元、下跌1.01%，失守590元；日月光投控(3711)也跌逾1%，聯發科(2454)、鴻海(2317)平盤震盪，而聯電(2303)則走揚。

高價股方面，股王信驊(5274)開高走疲翻黑，下跌1.47%；新科股后力旺(3529)下滑、大立光(3008)走揚，兩者僅差30元。AI題材的世芯-KY(3661)小黑、創意(3443)持平，M31則大跌6%以上，失守900大關。

航空、觀光火燙燙，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)勁揚半根漲停以上，帶動航運股漲幅居冠，貨櫃三雄長榮(2603)、萬海(2615)、陽明(2609)以及散裝船個股齊攻；而觀光漲多休憩，多數個股收斂漲幅，王品(2727)、夏都(2722)、雲品(2748)漲逾1%表態，而燦星旅(2719)開高走高衝上漲停104.5元，創下歷史天價。汽車、鋼鐵、金融亦力挺多方；而電子、半導體震盪，百貨、造紙跌超過1%最劇。

AI題材火燙，緯穎(6669)除息首日不到半小時即完成填息，盤中更觸及1230元漲停價，勤誠(8210)更是強鎖漲停，緯創(3231)也同步上漲半根漲停。周五股東會的IPC威強電(3022)亦攻上漲停。

美國利率決策結果即將出爐，後續須觀察是否利多提前反應而漲多回吐賣壓。萬七來臨，但下半年景氣仍不明朗。法人認為，類股輪動加速，在5日均線位跌破之前，多方格局仍然延續，留意量價變化。

而能否進一步上攻，另一法人則認為，成交量能需持續放大至3000億元以上較為有利，電子及傳產重點族群必須持續拉升才有望延續漲勢，在電子方面，需留意第二季至第三季營收是否有明顯起色，以及下半年復甦力道。若電子股目前評價已屬合理的情況，宜待修正再找更佳買點介入。