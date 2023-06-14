台中擁有5億元身價18歲賴姓高中生，登記同婚後2小時離奇在夏姓配偶住處墜樓身亡，賴母指控夏男謀財害命，並提出婚姻無效之訴；雖夏男堅稱「真的很愛他」但專案小組查扣夏男、賴生手機、電腦，發現兩人認識不深，不可能瞬間真愛去登記結婚，恐無結婚真意；律師許哲維也證實，婚姻無效之訴6月底會召開協調庭。

該案引發社會關注，檢方日前傳喚賴母告知法醫解剖鑑定報告，告知告訴人，賴生死因符合高處墜落。但專案小組在調查2人結婚過程，發現2人因擔任土地代書的夏父替賴家處理土地買賣才相識半年，但比對夏與賴的手機、電腦，以及夏男機車騎乘路線與悠遊卡搭乘公車路線，發現2人手機只有問候貼圖，不像熱戀情侶，也無出遊、生日聚餐等合照，2人更顯少有連繫。

律師許哲維證實，從賴母這方獲得的消息是，賴生平時是會跟家人分享生活狀況的人，而賴生從未向家人提過夏男，根本不熟，且賴母只在今年4月底時，見過夏男兩次，一次是在公公告別式時，一次則是在向夏家要回土地權狀時。

許哲維說，結婚登記當日掌握的事證是，夏男一直指證人，甚至用三千元請大樓清潔阿姨做證人被拒，甚至有人說賴小弟一直站在後方沒說話，他們還認為夏男要結婚女友不在身旁，而在戶政所登記時，也是夏男登記，賴小弟在後邊默默不語。

另，許哲維也透露，賴母提出的婚姻無效之訴，將在六月底召開協調庭。

對於賴與夏雙方手機數位採證內容，台中地檢回應「不予評論」，並強調此案任何訊息、建議、家屬意見，檢察官都會本於職責，謹守證據法則嚴密查辦，以釐清真相。