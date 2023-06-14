有跡象顯示，大陸的資金透過經政府公認的註冊法人，去購買海外資產，像是摩根大通以及貝萊德。彭博社也統計，截至6月13日止，大陸QDII（合格境內機構投資者）推出的基金數量大增至26檔，今年下半年有機會再創新高。

諮詢顧問公司PY Standard統計，光是今年前4個月，在大陸的銀行業者就推出高達144種以外幣計價的理財商品，較去年同期狂增1.77倍，其中絕大部分是以美元為主。

資金外流的現象，在債市也看得到，主因是聯準會一直拉升美國利率，人民銀行則壓低大陸利率，希望能成就經濟成長。日前，大陸又意外地調降7天期的附買回利率，造成中國大陸與美國之間的利差更大。

許多QDII產品是以離岸美元債券為投資標的，加上聯準會升息拉抬票面利率，還有去年美債價格下跌，到期的殖利率上揚也使得這些債券變得更具有吸引力。

根據大陸最新官方數據，截至5月31日，中國核准的QDII總額度為1627億美元。貝萊德的財富管理部門，從3月以來，已推出9款以海外銀行存款為主的QDII商品，年化報酬率設定在4.95%。跟招商銀行相比，即使這些大陸本土銀行業者販售類似的產品，報酬率基本上都不到4%。

大陸最大QDLP（合格境內有限合伙人）之一的平安銀行表示，一些外國的資產管理公司也藉由QDLP方式來銷售美元計價的債券，以及其它另類資產，像是避險基金等。

根據統計，平安銀行QDII以及QDLP等全球市場金融商品的銷售金額，在今年首季大增兩倍，至少在10億美元以上。摩根資產管理（J.P. Morgan Asset Management）上個月也賣了6.6億人民幣，約0.92億美元的商品，主要以等級高的美元債券、貨幣市場基金以及美元存款等。

中國大陸國家外匯管理局指出，去年由於當地投資人大量從事境外投資活動，導致證券方面的淨流出就高達1730億美元，並創新高紀錄。這些由中國大陸交易商經手的淨買超外國債券中，從大陸流出金額超過兩倍，來到史無前例的1255億美元。

專家學者指出，由於大陸非官方所持有的海外資產，已從2009年29%狂增至65%，故實際上而言，民間已取代政府變身成經常帳盈餘的角色，表示大陸民眾的投資標的也逐漸全球化。