韓國網紅「企鵝妹」4月底在台灣展開徒步環島，所到之處都掀起關注與討論，逆時針行走的她，13日走到屏東東港大鵬灣，一開直播不僅又吸引上萬粉絲觀看，連警察伯伯也成了鐵粉，還直衝直播現場邀她擔任犯罪預防大使，盼藉她的清新形象向民眾宣導反詐騙，親民的企鵝妹馬上答應。

東港警分局指出，南韓實況主「企鵝妹」正全台走透透，昨天到達屏東縣大鵬灣國家風景區、直播內容曝光後，東港警犯罪預防團隊立即前往直播現場，邀請企鵝妹擔任犯罪預防大使，共同反詐騙宣導，企鵝妹親民的個性立即答應，宣導過程掀起粉絲熱議。

韓國網紅「企鵝妹」13日走到屏東東港大鵬灣，一開直播不僅又吸引上萬粉絲觀看，連警察杯杯也成了鐵粉，還直衝直播現場邀她擔任犯罪預防大使。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

東港警分局長張世儒表示，感謝「企鵝妹」擔任東港警分局犯罪預防宣導大使，警方秉著「預防為先、偵防並重」理念，結合網紅直播主，吸引直播平台民眾熱議，流量就是宣導亮，期許民眾提升自我防詐意識。

警方表示，據統計，屏東縣今年5月受理的詐騙案件中，發生件數最多前5名為假投資、解除分期付款、假網拍、色情應召詐財、 假求職及騙取金融帳戶(卡片)等案類，主要受害年齡層在20至29歲，其次為30至39歲，受害者職業以服務業與學生族群最多。

警方強調，畢業季來臨，學生求職增加，為防制民眾遭詐騙集團誇大不實徵才訊息誘騙，提醒民眾應徵前，再三確認該公司是否合法設立，面試時請告知親友或請其陪同及個人證件及存摺勿任意交付，以避免淪為人頭帳戶，也可撥打勞動部勞動力發展署「臺灣就業通客服中心」免付費專線：0800- 777-888查證。