基隆市長謝國樑14日參加台電獎助學金頒獎典禮時透露，他正積極推動基隆電桿地下化，希望台電能夠全力協助，基隆市也願意編列地方配合款，讓這項政策能夠積極推動。

謝國樑表示，他認為基隆市過去10年來，電桿地下化沒有太多進展，市府希望台電能夠協助基隆市政府，加速這項進程，基隆市政府也將會積極編列配合款，希望進一步加速。

對於謝國樑的宣示，童子瑋表示，初擔任市議員時，就希望為自己的故鄉基隆做出許多改變，每每抬頭望著天，除了藍天與老鷹以外，總有那麼一些東西阻擋著我們的視線，也就是台灣各地一抬頭就能看見的「電纜線」，讓電纜線地下化除了能讓景觀提升外，更能友善人行空間。

童子瑋進一步指出，基隆地窄人稠，電纜地下化是屬於龐大又複雜的工程，從2019年開始，他就針對仁愛區孝三路、南榮路等路段，積極向台電爭取電纜線地下化專案工程，若市府願意編列地方配合款加速讓電纜線地下化，童子瑋表示全力支持，要讓基隆市成為人本友善的城市。

其實，「電桿地下化」這個議題是基隆市長期以來的話題，據了解，雖說電桿地下化可以減少天然災害對配電線路的危害並美化市容景觀，但相關配電線路地下化，也面臨相關地下管道的空間安排等問題，設置起來並不是單純將管道埋下地而已，再加上附近住戶及商家等相關反應，整體說來是需要地方政府與台電的相互配合。

以去年來說，基隆市政府便趁著進行東勢街示範道路工程之際，與台電合作進行暖暖東勢街的電桿下地工程。以結果論，的確讓當地的天際線變得更清亮，民眾的反應也非常正面。據了解，目前基隆電桿下地的比例已達46％，仍在持續改善中。