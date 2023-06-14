台水公司為配合桃園市捷運綠線工程，於12日8時起進行桃園區介壽路管線臨遷工程，併同辦理大湳廠高低壓電氣設備檢驗及龜山區汰換管線工程等共3項工程，總計影響北桃園16.7萬戶停水，目前各項工程皆已順利完工，於今天凌晨1時30分全數復水，提前1.5小時。

經發局表示，這次停水期間，市府為確保工程順利進行，並讓民眾儘快復水，比照5月大停水開設「大規模停水應變中心」，由副市長王明鉅主持會議掌握各項工程及復水進度，市府各相關單位及台水公司進駐應變中心，定時追蹤進度及做好應變準備，及時處理民眾停水相關問題。

王明鉅13日上午8時主持「桃園市大規模停水應變中心第2次會議」時表示，本次整體復水進度一切順利，進度有所超前，但針對此類大規模計畫性停水，建議台水公司整體規劃各項施工停水計畫期程，並通盤檢討年度計畫性停水，盡可能減少停水次數，才能讓市府提早因應。

經發局長張誠指出，因應這次停水，經發局除每2小時追蹤各項工程及復水進度外，也針對重要工程施作及復水情形作業等進行檢核，確保如期復水。捷工局為協助台水公司加速完成管線遷移工程，調整車站施工順序，提前供台水公司預埋管徑1.2公尺，長度約230公尺的自來水管，並提供場地置放改接水管材料，大幅減少施工停水時間，期間捷運施工廠商也協助派遣義交疏導交通及抽排水，做好萬全準備。