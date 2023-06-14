北市一名31歲林姓男子，日前深夜在公園廣場磨K粉、捲K菸吸食，恰巧巡邏員警經過聞到異味，當場將林男逮個正著。
南港分局玉成派出所員警，凌晨巡邏行經忠孝東路六段時，看見林男在廣場內磨東西的舉止可疑，現場還飄出疑似毒品氣味，遂上前盤查林男。
林男面對攔查，自知法網難逃，坦承因壓力太大所以吸食K他命，警方現場查獲到K盤1個、磨K用卡片、K他命1包，及裝有K他命吸管1支等違禁品，將林男帶回派出所偵辦，全案依毒品危害防制條例裁處。
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南港分局玉成派出所員警，凌晨巡邏行經忠孝東路六段時，看見林男在廣場內磨東西的舉止可疑，現場還飄出疑似毒品氣味，遂上前盤查林男。
林男面對攔查，自知法網難逃，坦承因壓力太大所以吸食K他命，警方現場查獲到K盤1個、磨K用卡片、K他命1包，及裝有K他命吸管1支等違禁品，將林男帶回派出所偵辦，全案依毒品危害防制條例裁處。
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