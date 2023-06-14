新湖分局湖口派出所員警9日晚執勤行經湖口市區，見1名男子夜間戴安全帽外，大熱天還戴袖套，形跡可疑，疑判係為遮蔽手臂刺青特徵，員警遂機警跟監埋伏，發現香港籍的黃姓男子在郵局、銀行等金融機構插卡提領，上前表明身分，黃男拔腿狂奔，員警追逐途中，路過機車騎士見義勇為載員警沿路追緝，順利協助警方壓制逮捕。

警方指出，員警逮捕黃姓車手時，在周邊等候收取贓款的詹姓犯嫌，毫不知情，還四處尋找黃男蹤影，員警見詹男行跡可疑，上前盤查，俯首就範。

新湖分局員警從黃、詹2名犯嫌身上搜出人頭帳戶金融卡，提領贓款共18萬3700元。（新湖分局提供／羅浚濱新竹傳真）

警方在黃、詹2名犯嫌身上搜出7張人頭帳戶金融卡，提領贓款共18萬3700元，全案詢後依涉犯詐欺、洗錢防制法罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

警方調查提領車手黃男為香港人，隻身來台，加入詐騙集團車手行列，夢想一夜致富，未料竟遭眼尖員警識破逮捕。

新湖警分局指目前詐騙手法不斷與時俱進，呼籲民眾務必提高警覺，以避免成為歹徒覬覦的對象。若接獲可疑電話，請撥打110或165反詐騙專線查證，以免一時失察，遭受詐騙，讓警方協助保護您的生命財產安全。