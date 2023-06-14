現在是荔枝盛產季節，買回家如果保存不當，沒幾天就乾掉或變黑；家事達人陳映如分享「5步驟保存法」，先用水淋濕荔枝並瀝乾，接著把紙巾沾濕、包覆荔枝，外面再包一層紙，最後放入保鮮袋中冷藏保存，經過一個禮拜荔枝還是很新鮮。

陳映如在臉書發文表示，最近家中收到一大箱荔枝，一時吃不完，正在想該怎麼辦時，看到產品包裝上的「5步驟保存法」，決定試看看。

首先將荔枝用水淋濕並瀝乾，接著拿紙巾沾水後稍微擰乾並包覆荔枝，外面再包上一層紙，最後放入保鮮袋中，冷藏保存；陳映如7天後打開來看，荔枝表皮顏色紅中帶綠，直呼「還是看起來很新鮮」。

每到夏季荔枝盛產季節，網路就會出現保存方法的討論，有民眾在《農業知識入口網》表示「買回家的荔枝沒有冰，只是放在桌上，隔天皮就乾乾硬硬的了。」專業網友分享，先剪下果實，蒂頭留約0.5公分，接著將荔枝放入塑膠袋，外層再以紙包覆，提醒「不要未經包裝直接冰冰箱，這樣外殼會變得乾硬。」