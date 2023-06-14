高雄市議員陳麗娜今（14）日總質詢時指出，高市府公務員遭性騷，竟要提告才能自保，質疑市府申訴管道不健全，要求在場官員戴粉色口罩聲援「＃MeToo」運動。（柯宗緯攝）

全國各界性騷案件連環爆，引發社會高度重視。國民黨高雄市議員陳麗娜今（14）日總質詢時指出，高市府公務員遭性騷，竟要提告才能自保，質疑市府申訴管道不健全，要求在場官員戴粉色口罩聲援「＃MeToo」運動。對此，市長陳其邁回應，去年高雄性騷案成案比例為6都第3，他也支持受害者勇於出面。

陳麗娜提到，本月初陪同1名任職高市府女公務員的丈夫開記者會，控訴妻子在午休時間竟被消防局政風室主管性騷擾，申訴過程卻求助無門。此外，高市1名蘇姓主任也被指控騷擾女下屬，數年前傳送曖昧訊息挨告，判決上周出爐，法官認定構成性騷判賠15萬元定讞。

高雄市議員陳麗娜在議事廳發放粉紅色口罩，要求官員響應，但現場約40多名官員，僅有15人戴上，包括陳其邁等大多官員並未配合。（柯宗緯攝）

陳麗娜質詢時指出，高市府公務員遭遇性騷擾，竟然須提告才能保護自己，代表市府申訴制度並不健全，或不被受害人信任，疾呼市府必須檢討，正視職場「＃MeToo」運動，她也在議事廳發放粉紅色口罩，要求官員響應，但現場約40多名官員，僅有15人戴上，包括陳其邁等大多官員並未配合。

陳其邁答詢時指出，他上任後成立性平辦公室負責督導各局處，處理性平、性騷事件都必須要更有同理心，鼓勵受害者若有被不當對待，或碰到性騷擾事件，鼓勵勇敢出面檢舉，否則恐有下個受害者。

陳其邁提及，高雄去年一般性騷擾案成立率為6都第3，代表市府積極調查、釐清事實。市府也會對於弱勢保護要更有同理心，更努力。高市議長康裕成認為，畢竟戴粉紅色口罩只是一種形式上的表態，並非重點，高雄市議會要求的是市長以實際行動來回應社會上對＃MeToo議題的關心。

高市議員許采蓁也關心高雄職場性騷擾案件增加。（柯宗緯翻攝）

此外，高市議員許采蓁也關心高雄職場性騷擾案件增加，去年度110年7月到111年1月，受理就業歧視暨性別工作平等案件40案，其中性騷擾是13案，但今年同期受理就業歧視暨性別工作平等案件有94案，其中性騷擾案暴增到67案，高雄職場性騷案翻了5倍之多，建議市府加強性騷防治業務並提出對策因應。

勞工局長周登春證實，這兩年來案件確實有增加的趨勢，近日會制定教材給職場加強宣導，也會規畫針對100人以上事業單位，實施辦理稽查或訪視1000家以上，一起提升事業單位，防治性騷擾的作為。