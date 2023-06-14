台灣藝人狄鶯近日受訪罕見提到兩岸關係，表示作為一名母親的心聲，不希望孩子上戰場，擔心兩岸再對立下去，台灣會變成烏克蘭。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，有看到相關報導，也看到另外一則報導，指出雖然現在台灣徵兵標準有所降低，但越來越多的台灣青年表示不願意為台獨而戰，這些都是民意。

朱鳳蓮說，這充分說明台灣民眾尤其是青年很清楚，台獨意味著和平的喪失和災難的降臨，民進黨妄圖以武謀獨只會讓台灣更加人心惶惶，只會遭到更多台灣同胞的反對和抵制。